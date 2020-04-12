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Оксана Самойлова о чувствах после разрыва с мужем: «Сейчас я знакомлюсь с собой»

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Оксана Самойлова и Джиган с сыном

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Многодетная мама поделилась эмоциями.

Несколько недель назад Оксана Самойлова сообщила, что разводится с Джиганом спустя десять лет семейной жизни. Многодетная мама не озвучивает причины своего решения, однако делится с фолловерами своими эмоциями. Так, красотка призналась, что новую главу своей жизни она начала со знакомства с собой: «Сейчас я знакомлюсь с собой) Какая я Мама я знаю уже 8 лет, какой я была женой, я тоже знаю ,какой я руководитель, какая я дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев — мне тоже понятно )а кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот я, похоже, даже и не вспомню)) Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает моё сердце».

«Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя) В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну по крайней мере я так жила, и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным). Теперь я могу делать то, что хочется мне) Какое странное и давно забытое чувство ) Я не в депрессии и не в запое) Конечно, мне не по себе … но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная🌍», — подытожила Оксана.

Напомним, в феврале этого года у Оксаны Самойловой и Джигана родился четвертый ребенок — долгожданный сын, которого назвали Давидом. После этого появились тревожные новости о неадекватном поведении рэпера и слухи о том, что он поднял руку на супругу.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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