Оксана Самойлова о чувствах после разрыва с мужем: «Сейчас я знакомлюсь с собой»

«Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя) В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну по крайней мере я так жила, и буду делать так же в будущем и считаю это исключительно правильным). Теперь я могу делать то, что хочется мне) Какое странное и давно забытое чувство ) Я не в депрессии и не в запое) Конечно, мне не по себе … но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная🌍», — подытожила Оксана.

Напомним, в феврале этого года у Оксаны Самойловой и Джигана родился четвертый ребенок — долгожданный сын, которого назвали Давидом. После этого появились тревожные новости о неадекватном поведении рэпера и слухи о том, что он поднял руку на супругу.