Охотник за трофеем, альфа-самец, тихоня, вечный мальчик, парень с развитым сектором «Долг»: нумеролог рассказала, кто из финалистов шоу подходил Бузовой

Нашумевшее шоу «Замуж за Бузову» закончилось месяц назад, но страсти кипят до сих пор. Отвергнутый звездной невестой предприниматель Денис Лебедев продолжает петь песни про «бусинку» и рассуждать о любви, поклонники певицы гадают, как сложилась бы судьба любимицы, если бы она выбрала кого-то другого. Нумеролог Ольга Перцева попыталась ответить на этот вопрос. Изучив данные пяти финалистов, она выяснила, чем привлек Бузову «альфа-мужчина» Лебедев.

«Они имеют общее восприятие, одинаковый характер. Это говорит о том, что они демонстрировали свои чувства и внимание так, как нравится обоим. Таким партнерам не надо объяснять нюансы, как благодарить и когда подать женщине руку или пододвинуть стул», — считает нумеролог. Однако одинаково сильный сектор «Энергия» не дал бы главным героям долго быть парой.

Отношения у Ольги Бузовой могли сложиться и с Сергеем Зеленским, этому способствовал общий язык любви и отсутствие агрессии. Но мужчина слыл «вечным мальчиком»: «Зачем Оле большой ребенок, она сама девочка и тоже хочет на ручки».

Евгений Назаров — порядочный и неконфликтный, но в то же время непостоянный, он сам спровоцировал бы расставание. Александр Гринев, согласно нумерологии, — честный парень с развитым сектором «Долг», но с ним у Ольги не сложились бы сексуальные отношения. А Валентин Коробков «обманывает сам себя»: он ищет невесту, будучи не готовым посвящать ей время, Ольга же была для него не более чем трофеем.

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