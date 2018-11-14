logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Охотник за трофеем, альфа-самец, тихоня, вечный мальчик, парень с развитым сектором «Долг»: нумеролог рассказала, кто из финалистов шоу подходил Бузовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Нумеролог объяснила, почему Денис Лебедев стал победителем шоу «Замуж за Бузову», и кто мог стать его настоящим конкурентом.

Нашумевшее шоу «Замуж за Бузову» закончилось месяц назад, но страсти кипят до сих пор. Отвергнутый звездной невестой предприниматель Денис Лебедев продолжает петь песни про «бусинку» и рассуждать о любви, поклонники певицы гадают, как сложилась бы судьба любимицы, если бы она выбрала кого-то другого. Нумеролог Ольга Перцева попыталась ответить на этот вопрос. Изучив данные пяти финалистов, она выяснила, чем привлек Бузову «альфа-мужчина» Лебедев.

«Они имеют общее восприятие, одинаковый характер. Это говорит о том, что они демонстрировали свои чувства и внимание так, как нравится обоим. Таким партнерам не надо объяснять нюансы, как благодарить и когда подать женщине руку или пододвинуть стул», — считает нумеролог. Однако одинаково сильный сектор «Энергия» не дал бы главным героям долго быть парой.

Отношения у Ольги Бузовой могли сложиться и с Сергеем Зеленским, этому способствовал общий язык любви и отсутствие агрессии. Но мужчина слыл «вечным мальчиком»: «Зачем Оле большой ребенок, она сама девочка и тоже хочет на ручки».

Евгений Назаров — порядочный и неконфликтный, но в то же время непостоянный, он сам спровоцировал бы расставание. Александр Гринев, согласно нумерологии, — честный парень с развитым сектором «Долг», но с ним у Ольги не сложились бы сексуальные отношения. А Валентин Коробков «обманывает сам себя»: он ищет невесту, будучи не готовым посвящать ей время, Ольга же была для него не более чем трофеем.

Согласны?

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...