Один праздник на двоих: Майкл Дуглас трогательно поздравил Кэтрин Зету-Джонс с днем рождения
Фото: www.instagram.com/catherinezetajones/
Майкл Дуглас трогательно поздравил жену Кэтрин Зету-Джонс с 51-летием. Он опубликовал в Instagram видео, в котором показал яркие моменты их совместной жизни.
«С днем рождения, Кэтрин! Я знаю, ты рада, что этот год закончился. Теперь наступает будущее», — подписал он ролик.
Кэтрин разместила в сториз Instagram фото с супругом: «Сегодня наш день рождения», — сообщила она подписчикам.
Фото: www.instagram.com/catherinezetajones/
Майкл и Кэтрин начали встречаться в 1998 году, когда ей было 29 лет, а ему уже 54. Их свадьба состоялась спустя два года. Звездные супруги воспитывают двоих детей: 20-летнего Дилана и 17-летнюю Кэрис. У Дугласа есть еще 42-летний сын Кэмерон от первой жены.
Фото и видео: Instagram Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, East News
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