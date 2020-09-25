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Один праздник на двоих: Майкл Дуглас трогательно поздравил Кэтрин Зету-Джонс с днем рождения

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Макйл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Фото: www.instagram.com/catherinezetajones/

Супруги родились в один день — 25 сентября — но с разницей в 25 лет.

Майкл Дуглас трогательно поздравил жену Кэтрин Зету-Джонс с 51-летием. Он опубликовал в Instagram видео, в котором показал яркие моменты их совместной жизни.

«С днем рождения, Кэтрин! Я знаю, ты рада, что этот год закончился. Теперь наступает будущее», — подписал он ролик.

Кэтрин разместила в сториз Instagram фото с супругом: «Сегодня наш день рождения», — сообщила она подписчикам.

Фото: www.instagram.com/catherinezetajones/

Майкл и Кэтрин начали встречаться в 1998 году, когда ей было 29 лет, а ему уже 54. Их свадьба состоялась спустя два года. Звездные супруги воспитывают двоих детей: 20-летнего Дилана и 17-летнюю Кэрис. У Дугласа есть еще 42-летний сын Кэмерон от первой жены.

Фото и видео: Instagram Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа, East News

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