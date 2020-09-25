Один праздник на двоих: Майкл Дуглас трогательно поздравил Кэтрин Зету-Джонс с днем рождения

Майкл и Кэтрин начали встречаться в 1998 году, когда ей было 29 лет, а ему уже 54. Их свадьба состоялась спустя два года. Звездные супруги воспитывают двоих детей: 20-летнего Дилана и 17-летнюю Кэрис. У Дугласа есть еще 42-летний сын Кэмерон от первой жены.