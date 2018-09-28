Один из женихов отказался от Ольги Бузовой за 2 миллиона рублей

Ольга опубликовала в своем Instagram короткий ролик-анонс нового эпизода, в котором в слезах спрашивает у ведущей Марины Кравец: «Я стою два миллиона?». В Сети уже догадались, что этим человеком стал Евгений Назаров. Любопытно, что бизнесмен, по его собственному утверждению, является долларовым миллионером.

Говорят, что Евгений решил потратить деньги на благотворительность, а свой поступок объяснил отсутствием симпатии к нему у Ольги. Как бы там ни было, подробности мы узнаем уже в это воскресенье 30 сентября в 20:00.

Фото и видео: Instagram