logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Один из женихов отказался от Ольги Бузовой за 2 миллиона рублей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Евгений Назаров и Ольга Бузова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица и телеведущая призналась, что один из участников шоу «Замуж за Бузову» все-таки решил покинуть проект, забрав при этом крупную сумму денег.

Через несколько дней в эфир телеканала ТНТ выйдет 6 серия романтического шоу «Замуж за Бузову», в котором поющая телеведущая ищет свою новую любовь. Но, как оказалось, ее цели не совпали с одним из оставшихся в четверке участников — мужчина сделал свой выбор, уйдя из проекта не с пустыми руками, а с крупной суммой денег.

Ольга опубликовала в своем Instagram короткий ролик-анонс нового эпизода, в котором в слезах спрашивает у ведущей Марины Кравец: «Я стою два миллиона?». В Сети уже догадались, что этим человеком стал Евгений Назаров. Любопытно, что бизнесмен, по его собственному утверждению, является долларовым миллионером.

Говорят, что Евгений решил потратить деньги на благотворительность, а свой поступок объяснил отсутствием симпатии к нему у Ольги. Как бы там ни было, подробности мы узнаем уже в это воскресенье 30 сентября в 20:00.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи
Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?