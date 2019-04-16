Очередная пассия? В Сети появилось фото Марата Башарова в обнимку с новой дамой

И вот теперь, Марат, судя по всему, уже пришел в себя после расставания и развлекается с новой дамой. В соцсетях подписчики жарко отреагировали на появление фотографий, некоторые сравнили женщину с Бриджит Джонс.

«Она похожа на Рене Зелвегер», «Скоро он и ей … пропишет, по-подробнее о ней узнаем от Малахова», «Почему женщины лумают, что это он прежних избивал, а вот тут я, такая - растакая и он меня ьудет любить и на руках носить. Нет! Один раз поднял руку на женщину - всю жизнь так будет. Разница лишь в том, что мнооие молчат и сор не выносят, а другие сразу разводятся», - написали комментаторы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Ekaterina Tsvetkova, Alena Kalita, Sergey Kovalev/ Global Look press