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Очередная пассия? В Сети появилось фото Марата Башарова в обнимку с новой дамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марат Башаров известен не только актерским талантом

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
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Парочку засняли в весьма неприглядном виде.

Издание «СтарХит» опубликовало фотографии актера Марата Башарова с очередной пассией. На снимке дама, близкая ему по возрасту, сидит у актера на коленях.

«Марат сейчас в Сочи, приехал сюда с друзьями на хоккейный турнир. Он проводит время с неизвестной дамой», - сообщили «СтарХиту» люди, близкие к актеру.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

С очередной женой Елизаветой Шевырковой Башаров развелся в начале 2019 года. У них есть общий сын Марсель, которого оба родителя обожают. Ради мальчика экс-супруги постарались сохранить нормальные отношения. А причиной развода стало рукоприкладство – Башаров сломал жене нос. После инцидента актер долго переживал и не подтверждал факт развода. Сама третья супруга артиста надеялась, что муж попросит у нее прощения и образумится – она очень хотела сохранить семью.

«Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло, и все хорошо. Мне жаль, что у него нет сил и желания вылечиться и покончить с этим недугом ради семьи, ради детей, ради своей карьеры», - писала в социальных сетях Шевыркова.

Марат Башаров и Екатерина Архарова

Фото: Pravda Komsomolskaya

Распавшийся брак стал для актера третьим. Первой его женой по канонам ислама была Елизавета Круцко, которая родила ему сына. Второй раз он вступил в брак с актрисой Екатерине Архаровой. Она ушла от него также после того, как он поднял на нее руку.

C первой женой Елизаветой Круцко

Фото: Alena Kalita/ Global Look press

И вот теперь, Марат, судя по всему, уже пришел в себя после расставания и развлекается с новой дамой. В соцсетях подписчики жарко отреагировали на появление фотографий, некоторые сравнили женщину с Бриджит Джонс.

«Она похожа на Рене Зелвегер», «Скоро он и ей … пропишет, по-подробнее о ней узнаем от Малахова», «Почему женщины лумают, что это он прежних избивал, а вот тут я, такая - растакая и он меня ьудет любить и на руках носить. Нет! Один раз поднял руку на женщину - всю жизнь так будет. Разница лишь в том, что мнооие молчат и сор не выносят, а другие сразу разводятся», - написали комментаторы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Ekaterina Tsvetkova, Alena Kalita, Sergey Kovalev/ Global Look press

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