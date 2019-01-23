«Очень зря»: интернет-пользователи осудили Анастасию Костенко за отсутствие брачного контракта с Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили первую годовщину свадьбы уже пару недель назад, но поклонники до сих пор интересуются у пары, например, составляли ли молодые супруги брачный контракт. На днях модель четко ответила на этот вопрос и заявила, что нет, они с мужем обошлись без договора. Но вместо похвалы, на которую, возможно, девушка рассчитывала, на Анастасию тут же обрушились критики.

«С таким мужем надо было подумать об этом», «Ты что, Настя, обеспечь себе защиту», «Зря!», «Еще не поздно его заключить — даже после свадьбы», — считают некоторые фолловеры Костенко. Впрочем, молодая мама не обратила внимания на эти комментарии.