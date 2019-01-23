«Очень зря»: интернет-пользователи осудили Анастасию Костенко за отсутствие брачного контракта с Дмитрием Тарасовым

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили первую годовщину свадьбы уже пару недель назад, но поклонники до сих пор интересуются у пары, например, составляли ли молодые супруги брачный контракт. На днях модель четко ответила на этот вопрос и заявила, что нет, они с мужем обошлись без договора. Но вместо похвалы, на которую, возможно, девушка рассчитывала, на Анастасию тут же обрушились критики.
«С таким мужем надо было подумать об этом», «Ты что, Настя, обеспечь себе защиту», «Зря!», «Еще не поздно его заключить — даже после свадьбы», — считают некоторые фолловеры Костенко. Впрочем, молодая мама не обратила внимания на эти комментарии.
К слову, в свежем интервью «Спорт-Экспрессу» Дмитрий опроверг слухи о второй беременности Анастасии, но добавил, что они хотят зачать малыша в ближайшее время: «Второго не ждем пока. Но планируем — это да. Хотим, чтобы была маленькая разница, да и вообще хотим детей как можно больше. Я люблю своих детей, люблю своих племянников. На Новый год собрали у себя дома всю семью, я был в полном восторге: полный дом детей! И с женой у нас одинаковый взгляд на этот вопрос. Будем стараться, а дальше как Бог даст».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram