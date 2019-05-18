«Обожаю тематические вечеринки»: Вера Брежнева вышла в свет с Константином Меладзе

«Наши любимые друзья, обожаемая пара Таня и Олег праздновали свой День Рождения!! А празднуют они его всегда вместе и всегда креативно, на этот раз — в ЦДЛ (Центральный Дом Литератора) вернее, даже, его кафетерий)) тематику вечера вы поняли. А я обожаю тематические вечеринки, и в удовольствие нарядилась», — написала Вера Брежнева в Instagram.
«Красуля», «Вера и Константин самая красивая и прекрасная пара», «Константин Шотаевич ❤️ рады видеть. Цены нет такому мужчине», «Какие вы красивые с Константином, супер пара счастья вам и любви», — комментируют подписчики.
А вы любите тематические вечеринки?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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