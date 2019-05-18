«Обожаю тематические вечеринки»: Вера Брежнева вышла в свет с Константином Меладзе

«Наши любимые друзья, обожаемая пара Таня и Олег праздновали свой День Рождения!! А празднуют они его всегда вместе и всегда креативно, на этот раз — в ЦДЛ (Центральный Дом Литератора) вернее, даже, его кафетерий)) тематику вечера вы поняли. А я обожаю тематические вечеринки, и в удовольствие нарядилась», — написала Вера Брежнева в Instagram.