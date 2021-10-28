Обладательницы каких женских имен особенно привлекают внимание мужчин

Привлекает как русских, так и иностранных мужчин имя Наталья. Одно из его значений — «родная», возможно потому притягивает людей. Об этом сообщает «Пятый канал».

В топ привлекательных для мужчин имен входит одно из самых популярных в России — Мария. По словам специалиста, Маши энергетически дают большое количество флюидов. После представления это имя закладывается в голове мужчины, заставляя постоянно думать о его обладательнице.

По своей природе Веры обаятельны и долго не теряют свою красоту. Признаки старения у них проявляются не раньше 40-50 лет, чем наверняка цепляют мужчин. Очень привлекательны и Елизаветы — обладательницы величественного и звучного имени, которое дает им некую силу и власть.

Значение имени Ольга — «святая». Это имя дает потенциал мужчине и позволяет влиять на него, что сильному полу может даже нравиться.