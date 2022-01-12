Обладательницы каких имен считаются психически неуравновешенными

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Нередко психически неуравновешенные особы встречаются среди Татьян, поскольку буквально притягивают негатив к себе магнитом, отчего сильно страдают. В то же время терпеливые по натуре Анны держат все обиды в себе, что рано или поздно может привести к «взрыву».