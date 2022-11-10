Обладательницы этих двух имен являются энергетическими вампиршами

Каждый из нас знает такое понятие, как «энергетический вампир». Оно существует очень давно, и, по словам специалистов, тесно связано с именем человека!

Рядом с такими людьми часто становится не по себе и хочется побыстрее сбежать. Они давят на тебя морально и умеют играть с твоими эмоциями, чтобы насытиться энергией. BLITZ+ вычислил обладательниц двух имен, с которыми стоит быть аккуратнее.

Тамара. Девушка с таким именем очень эгоистична. Она считает себя королевой и изматывает окружающих своими капризами. Тамара постоянно смотрит на всех с некоторым презрением или снисхождением. Ей не стыдно унизить собеседника во время разговора и даже наврать, чтобы добиться желаемого. Когда она довела другого человека до истерики, то упивается своей властью: забирает энергетику и подпитывается ею.

Анастасия. На первый взгляд девушка с таким именем кажется очень милой и доброй. Но под маской скромницы скрывается лютая вампирша. Она рада любой маленькой ссоре, а если разразится скандал, то будет очень счастлива. Эксперты советуют таким девушкам повзрослеть и убрать из жизни детский эгоизм. Вы не одни на этом свете.