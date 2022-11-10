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17:48, 10 ноября 2022
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Обладательницы этих двух имен являются энергетическими вампиршами

Обладательницы этих двух имен являются энергетическими вампиршами

Каждый из нас знает такое понятие, как «энергетический вампир». Оно существует очень давно, и, по словам специалистов, тесно связано с именем человека!

Рядом с такими людьми часто становится не по себе и хочется побыстрее сбежать. Они давят на тебя морально и умеют играть с твоими эмоциями, чтобы насытиться энергией. BLITZ+ вычислил обладательниц двух имен, с которыми стоит быть аккуратнее.

Тамара. Девушка с таким именем очень эгоистична. Она считает себя королевой и изматывает окружающих своими капризами. Тамара постоянно смотрит на всех с некоторым презрением или снисхождением. Ей не стыдно унизить собеседника во время разговора и даже наврать, чтобы добиться желаемого. Когда она довела другого человека до истерики, то упивается своей властью: забирает энергетику и подпитывается ею.

Анастасия. На первый взгляд девушка с таким именем кажется очень милой и доброй. Но под маской скромницы скрывается лютая вампирша. Она рада любой маленькой ссоре, а если разразится скандал, то будет очень счастлива. Эксперты советуют таким девушкам повзрослеть и убрать из жизни детский эгоизм. Вы не одни на этом свете.

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