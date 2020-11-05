Обиженный муж доказал неверность жены на вечеринке в честь будущего ребенка

«У нас есть кое-какие документы», - объявляет он. Когда юрист достает документы, будущий отец продолжает: «Вы знаете, что я жду мальчика. Вот, здесь тест на беременность, и вы знаете, я стану отцом. Но, знаете что? Вы, ребята, упустили важную деталь».

Мужчина демонстрирует окружающим доказательства, что его супруга не на четвертом, а на шестом месяце беременности. Жена пытается перебить супруга и предлагает ему продолжить диалог в уединенном месте.