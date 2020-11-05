Обиженный муж доказал неверность жены на вечеринке в честь будущего ребенка
В ролике муж в синем пиджаке выступает перед собравшимися гостями. Рядом с ним находится его беременная супруга. Супруг подходит к одной из присутствующих женщин и представляет ее как своего адвоката.
«У нас есть кое-какие документы», - объявляет он. Когда юрист достает документы, будущий отец продолжает: «Вы знаете, что я жду мальчика. Вот, здесь тест на беременность, и вы знаете, я стану отцом. Но, знаете что? Вы, ребята, упустили важную деталь».
Мужчина демонстрирует окружающим доказательства, что его супруга не на четвертом, а на шестом месяце беременности. Жена пытается перебить супруга и предлагает ему продолжить диалог в уединенном месте.
После этого обиженный супруг предлагает адвокату показать и другие доказательства. Тот включает видеоролик в ноутбуке, на котором женщина ходит по дому со своим полуголым любовником, также присутствовавшим на вечеринке.
Мужчина указывает на любовника жены, который в этот момент стоит с другой девушкой в обнимку. Разозлившиеся гости начинают закидывать любовника вещами. Закончив свое эпичное выступление, муж уходит с места событий, а жена следует за ним.
Между гостями завязывается драка. Одна из девушек кидает торт в уличенного в тайных романах парня. Другие члены семьи также накидываются на него, но мужчину спасают его друзья.
Фото и видео: pixabay.com, Reddit
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