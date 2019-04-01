«Обещаю исправиться»: Тарасов намекнул на проблемы в отношениях с Костенко на вечеринке по случаю ее дня рождения

Поклонники уверены, что футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко переживают не самый простой период в браке. Это дал понять сам спортсмен, накануне произнеся речь, когда модель отмечала свое 25-летие в одном из столичных ресторанов.

Во время вечеринки, на которую были приглашены десятки гостей (многие из них снимали видео для Instagram Stories), Тарасов со сцены пожелал имениннице здоровья и счастья, но в его словах многим послышалось некоторое напряжение. Поклонники предположили, что незадолго до этого супруги поссорились.

«Я прислушиваюсь к тебе. Обещаю исправиться. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, но при этом хочу, чтобы и ты прислушивалась ко мне, к моим пожеланиям. Я тебя люблю», — сказал игрок «Локомотива». А во второй короткой речи, уже под конец вечера, Дмитрий попросил любить и уважать его самого.