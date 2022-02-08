Об этом принято молчать: почему женщины не разводятся с мужьями-тиранами
В некоторых случаях, когда насилию подвергается и ребенок, женщина решается обратиться в полицию. Между тем не добивается правосудия, поскольку ведется на уговоры сожителя, родственников или даже полиции, считает эксперт. А всему причина в осуждении социумом матери-одиночки.
«Каждая вторая женщина, которая понимает, что отчим или отец поступает жестоко с ее ребенком, у нее звучит эта назойливо фраза: ребенок должен расти в полной семье, у ребенка должен быть отец. Пока мы не обсуждаем качество родителя, мы будем с этим сталкиваться», — сказала Зара Арутюнян и отметила, что многие из них действительно жаждут развода.
Кроме того, немалое влияние оказывает и школьное воспитание в духе традиционной полной семьи, отметила психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва». В результате консервативное мышление делает из некоторых женщин и их детей потенциальных жертв для тиранов и домашних насильников.
«Выход из таких ситуаций — смена повестки и смена поколения. Молодые уже так себя не ведут в больших городах. В целом это должно сдвинуться. Сейчас девушки понимают, что лучше никакого отца, чем плохой», — сообщила Зара Арутюнян. Она также добавила, что улучшить ситуацию смогла бы государственная кампания, закон о домашнем насилии.
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