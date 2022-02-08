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Об этом принято молчать: почему женщины не разводятся с мужьями-тиранами

Психолог, специалист по работе с травмой, насилием и депрессией Зара Арутюнян объяснила поведение женщин, которые состоят в токсичных отношениях, но не собираются их разрывать. Одна из причин терпения недостойного поведения со стороны избранника скрывается в страхе осуждения, потому проблема и умалчивается.
Об этом принято молчать: почему женщины не разводятся с мужьями-тиранами

В некоторых случаях, когда насилию подвергается и ребенок, женщина решается обратиться в полицию. Между тем не добивается правосудия, поскольку ведется на уговоры сожителя, родственников или даже полиции, считает эксперт. А всему причина в осуждении социумом матери-одиночки.

«Каждая вторая женщина, которая понимает, что отчим или отец поступает жестоко с ее ребенком, у нее звучит эта назойливо фраза: ребенок должен расти в полной семье, у ребенка должен быть отец. Пока мы не обсуждаем качество родителя, мы будем с этим сталкиваться», — сказала Зара Арутюнян и отметила, что многие из них действительно жаждут развода.

Кроме того, немалое влияние оказывает и школьное воспитание в духе традиционной полной семьи, отметила психолог в эфире радиостанции «Говорит Москва». В результате консервативное мышление делает из некоторых женщин и их детей потенциальных жертв для тиранов и домашних насильников.

«Выход из таких ситуаций — смена повестки и смена поколения. Молодые уже так себя не ведут в больших городах. В целом это должно сдвинуться. Сейчас девушки понимают, что лучше никакого отца, чем плохой», — сообщила Зара Арутюнян. Она также добавила, что улучшить ситуацию смогла бы государственная кампания, закон о домашнем насилии.

Фото: freepik.com

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