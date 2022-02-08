Об этом принято молчать: почему женщины не разводятся с мужьями-тиранами

В некоторых случаях, когда насилию подвергается и ребенок, женщина решается обратиться в полицию. Между тем не добивается правосудия, поскольку ведется на уговоры сожителя, родственников или даже полиции, считает эксперт. А всему причина в осуждении социумом матери-одиночки.

«Каждая вторая женщина, которая понимает, что отчим или отец поступает жестоко с ее ребенком, у нее звучит эта назойливо фраза: ребенок должен расти в полной семье, у ребенка должен быть отец. Пока мы не обсуждаем качество родителя, мы будем с этим сталкиваться», — сказала Зара Арутюнян и отметила, что многие из них действительно жаждут развода.