О-ля-ля! Виктория Боня выходит в свет с женатым французом-миллионером

Российская модель и телеведущая Виктория Боня продолжает блистать на красных дорожках премьер на Каннском кинофестивале. Но в последние несколько дней она делает это не одна или в компании подруги Хофит Голан — красотку сопровождает французский миллионер Пьер Андюран.

При этом многим известно, что месье Пьер женат на нашей же соотечественнице, модели Евгении Слюсаренко. Однако законной супруги рядом с ним замечено не было, зато Пьер гордо позирует в обнимку с Викторией и счастливо улыбается.