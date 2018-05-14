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О-ля-ля! Виктория Боня выходит в свет с женатым французом-миллионером

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Пьер Андюран и Виктория Боня
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38-летняя Виктория Боня уже несколько раз была замечена в компании 41-летнего французского миллионера Пьера Андюрана.

Российская модель и телеведущая Виктория Боня продолжает блистать на красных дорожках премьер на Каннском кинофестивале. Но в последние несколько дней она делает это не одна или в компании подруги Хофит Голан — красотку сопровождает французский миллионер Пьер Андюран.

При этом многим известно, что месье Пьер женат на нашей же соотечественнице, модели Евгении Слюсаренко. Однако законной супруги рядом с ним замечено не было, зато Пьер гордо позирует в обнимку с Викторией и счастливо улыбается.

Виктория, в свою очередь, бесстрашно опубликовала снимок с Пьером в своем микроблоге, однако в подписи к нему предпочла петь дифирамбы фотографу, а не представить фолловерам своего спутника.

Поэтому интернет-пользователи и заподозрили, что Боня соблазнила Андюрана. А вы как считаете, действительно ли у Виктории появился новый состоятельный ухажер?

Фото: Getty Images, Instagram

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