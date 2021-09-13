О чем не надо спрашивать на первом свидании, но именно этот вопрос задают всегда

«Многие люди начинают адаптироваться, чтобы стать более желанными для своего партнера. Это может проявляться очевидными способами, такими как покраска волос или попытка изменить форму тела, хотя физические адаптации более редки. Что более вероятно, так это то, что человек изменяет свои черты характера, личность, увлечения, симпатии, антипатии и прочее», — сообщила Лорен Уиндл в беседе с The Sun.

Если вы станете притворяться, рано или поздно ваши отношения в любом случае закончатся. Чтобы вас по-настоящему ценили и любили, необходимо быть самим собой — это основа, на которой будут развиваться прочные и долгие отношения, заключила эксперт.