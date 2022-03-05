Нужно давать отпор? Как правильно реагировать на критику внешности
В случае критики внешности проблемы надо искать не в себе, а в обидчике. «Почти любая непрошеная критика или совет — это проявление пассивной агрессии. То есть желание обидеть человека, задеть его чувства или даже попытка вывести на эмоции», — сообщила эксперт. Она также отметила, что подобное поведение свидетельствует лишь о комплексах, невоспитанности и непонимании себя того, кто пытается задеть ваши чувства.
Абсолютно нормально реагировать на критику и защищать свои личные границы. В таких случаях Дарья Захарова предлагает следующие высказывания: «Спасибо за мнение, но мне нравится моя одежда (фигура, прическа)» или «Если мне потребуется твой совет, то я обязательно к тебе обращусь. Сейчас я не нуждаюсь в комментариях». К тому же, очевидно, стоит свести к минимумы контакт с обидчиком.
В случаях, когда замечания исходят со стороны близких людей, они мало когда нацелены на то, чтобы зацепить вас. Таким образом родственники могут проявлять заботу. Но, если высказывания неприятны, об этом стоит предупредить и отметить возможность прекращения общения, отметила Захарова в в беседе с «Москвой 24».
«Полностью избавиться от критики в нашем мире невозможно, а переживать из-за нее абсолютно нормально. Но если вы знаете заранее, что вам предстоит провести вечер с бестактными людьми, то заранее настройтесь на это», — рассказала психолог.
По ее словам, если вы научитесь отражать нападки, защищать границы и выражать недовольство, в конечном итоге критиков в окружении станет заметно меньше.
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