Нужно давать отпор? Как правильно реагировать на критику внешности

В случае критики внешности проблемы надо искать не в себе, а в обидчике. «Почти любая непрошеная критика или совет — это проявление пассивной агрессии. То есть желание обидеть человека, задеть его чувства или даже попытка вывести на эмоции», — сообщила эксперт. Она также отметила, что подобное поведение свидетельствует лишь о комплексах, невоспитанности и непонимании себя того, кто пытается задеть ваши чувства.

Абсолютно нормально реагировать на критику и защищать свои личные границы. В таких случаях Дарья Захарова предлагает следующие высказывания: «Спасибо за мнение, но мне нравится моя одежда (фигура, прическа)» или «Если мне потребуется твой совет, то я обязательно к тебе обращусь. Сейчас я не нуждаюсь в комментариях». К тому же, очевидно, стоит свести к минимумы контакт с обидчиком.