Нумеролог рассказала о будущем Сергея и Матильды Шнуровых

Нумеролог утверждает, что Матильда и Сергей — люди разных типов восприятия. Если музыканту было необходимо постоянное восхищение его гениальностью, то Матильде всегда было мало благодарности за все, что она делала. По мнению Ольги Перцевой, Сергей высоко ценит независимость в отношениях, поэтому он легко выходит из пары, где ограничивается его свобода.

В различных интервью фронтмен группы «Ленинград» говорил о насыщенной сексуальной жизни с супругой. И это не удивительно — нумеролог отмечает, что такой темперамент, как у Матильды, еще надо поискать.

Ольга отмечает, что Матильде нужен этот развод. «Если что-то не так — беги!» — именно такому правилу следует супруга музыканта. Пара несколько раз предпринимала попытки разойтись, однако супругам удавалось сохранить брак. Нумеролог уверена, что и в этот раз говорить о точке в отношениях Сергея и Матильды Шнуровых рано. Возможно, бурный секс поможет паре отсрочить развод.

Фото: instagram