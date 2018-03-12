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Новый «Холостяк» Егор Крид ищет женщину старше себя?

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Фото из Instagram Егора Крида
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23-летний музыкант Егор Крид впервые рассказал о своем участии в шоу «Холостяк».

Вчера, 11 марта, на телеканале ТНТ стартовал шестой сезон шоу «Холостяк». Главным героем, за сердце которого будут бороться красавицы, стал 23-летний Егор Крид — артист лейбла Black Star. В своем откровенном интервью WMJ.ru мужчина рассказал, какой должна быть его избранница. «Скажу честно, я себя очень разбаловал. Это нормальная ситуация, когда ты чем-то перенасыщаешься», — кокетничает Егор.

В любовь с первого взгляда Крид давно не верит: «Сейчас само понятие "любовь" опошлено. Пары, которые женятся, едва зная друг друга, пары, рожающие детей для того, чтобы собрать больше лайков в Instagram, девушки, изменяющие своим мужчинам, или же те, кто видит в тебе лишь способ саморазвития и достижения своих целей… Когда наблюдаешь все это со стороны или сам сталкиваешься с подобным, вера во что-то большое и чистое угасает».

«Мне нужна девушка, которая сможет мотивировать», — признался он, приводя в качестве примера своих родителей, которые, по его словам, вместе прошли огонь, воду и медные трубы. Избранницей нового «Холостяка» станет та, кто сумеет «растопить лед внутри него» и кого он сможет «назвать своим другом, но при этом чувствовать к нему нечто большее».

Артист, в окружении которого много взрослых успешных людей (Егор считает, что имея цель быть крутым и успешным, нужно окружать себя крутыми и успешными людьми), не отрицает того, что его избранница может быть старше — либо фактически, либо психологически: «Самое главное, чтобы она была мудрой и понимала, что такое мужчина, из чего он состоит. Девушки должны быть на шаг впереди и заранее знать, что нам нужно (улыбается). Вот это, на мой взгляд, круто. <...> Мне интереснее общаться с теми, кто старше, неважно, парни это или девушки».

Похоже, участницам шоу придется нелегко. Согласны?

Фото: globallookpress, instagram

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