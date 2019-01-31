Новая возлюбленная 57-летнего Александра Цекало годится ему в дочери

Не так давно Александр Цекало открыто объявил о разводе с женой Викторией Галушкой (младшей сестрой певицы Веры Брежневой) и о своем новом романе. «Экспресс-газета» выяснила, что возлюбленной продюсера и экс-телеведущего является начинающая голливудская актриса Дарина Эрвин. Более того — девушка годится Александру в дочери.

«Ее настоящая фамилия — Сапарова. Дарина родилась и выросла в городе Алма-Ата. Она младше Цекало не на 20 лет, как многие думают, а на 30. Она ушла из нашей школы в классе 6-м. Точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась», — рассказала журналистам издания одноклассница Дарины по имени Рамина.