Новая возлюбленная 57-летнего Александра Цекало годится ему в дочери

Не так давно Александр Цекало открыто объявил о разводе с женой Викторией Галушкой (младшей сестрой певицы Веры Брежневой) и о своем новом романе. «Экспресс-газета» выяснила, что возлюбленной продюсера и экс-телеведущего является начинающая голливудская актриса Дарина Эрвин. Более того — девушка годится Александру в дочери.
«Ее настоящая фамилия — Сапарова. Дарина родилась и выросла в городе Алма-Ата. Она младше Цекало не на 20 лет, как многие думают, а на 30. Она ушла из нашей школы в классе 6-м. Точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась», — рассказала журналистам издания одноклассница Дарины по имени Рамина.
Напомним, Александр Цекало был трижды официально женат. Первыми его супругами были певицы Алена Шиферман и Лолита Милявская, обеим, по признаниям женщин, он был неверен. Лолита родила ему дочь Еву, которой сейчас 19 лет. От брака с Викторией Галушкой у Цекало есть 10-летняя дочь Саша и 6-летний сын Миша, а также, по неподтвержденной информации, еще один маленький ребенок.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Facebook.com