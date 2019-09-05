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Нонна Гришаева поздравила мужа с днем свадьбы и показала фото из семейного альбома

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нонна Гришаева и Александр Нестеров

Фото: Instagram

Супруги отмечают 13-ю годовщину со дня бракосочетания.

Актеры Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились 5 сентября 2006 года. Торжество проходило в Праге.

Актриса поделилась с подписчиками свадебным снимком, на котором молодые Нонна и Александр позируют в столице Чехии, где проходил их праздник. «13 лет назад))», - подписала снимок невеста.

«Будьте счастливы как минимум еще столько же», «Любви и счастья на долгие года!!!», «Вы очень прекрасная пара. Поздравляю», «Самая прекрасная пара», - написали в комментариях.

Напомним, Нонна Гришаева старше супруга на 12 лет. У них растет сын Илья, а от первого брака у актрисы есть 23-летняя дочь Анастасия.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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