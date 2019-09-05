Нонна Гришаева поздравила мужа с днем свадьбы и показала фото из семейного альбома

Актеры Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились 5 сентября 2006 года. Торжество проходило в Праге.
Актриса поделилась с подписчиками свадебным снимком, на котором молодые Нонна и Александр позируют в столице Чехии, где проходил их праздник. «13 лет назад))», - подписала снимок невеста.
«Будьте счастливы как минимум еще столько же», «Любви и счастья на долгие года!!!», «Вы очень прекрасная пара. Поздравляю», «Самая прекрасная пара», - написали в комментариях.
Напомним, Нонна Гришаева старше супруга на 12 лет. У них растет сын Илья, а от первого брака у актрисы есть 23-летняя дочь Анастасия.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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