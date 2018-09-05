Нонна Гришаева нежно поздравила молодого супруга с годовщиной свадьбы

Нонна Гришаева обычно не скрывает от публики детей и супруга, а также радует поклонников рассказами о семейных событиях. Годовщина свадьбы не стала исключением — актриса поделилась нежным снимком с церемонии бракосочетания, состоявшейся целую дюжину лет назад в Европе.
«12 лет назад)) спасибо за то, что ты рядом) #деньсвадьбы❤️ #моясемья❤», — так подписала Нонна фото с супругом Александром Нестеровым.
Кстати, не так давно пара побывала в студии шоу «Судьба человека», и Александр признался в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым, что его абсолютно не смущает довольно большая разница в возрасте с возлюбленной. «Инфантилизм Нонны и мое раннее взросление помогли все сгладить. Мы не чувствуем никакой пропасти», — поделился Нестеров.
Фото и видео: Instagram