«Ночь, музыка, и это было прекрасно»: Алексей Воробьев прокомментировал слухи о своем романе с Ириной Дубцовой

Артист также признался, что выступил с опровержением слухов для того, чтобы избежать недопонимания в будущем, ведь через какое-то время его могут увидеть с другой девушкой. Ирина Дубцова, в свою очередь, на днях написала в Instagram загадочные стихи, которые некоторые интернет-пользователи сразу же отнесли к ситуации с Воробьевым: «Истина или слухи, // Выяснится само. // Видишь, роятся мухи, — дерьмо! //Видишь, клубятся змеи, — беги! // Если друзья имеют, // Эти друзья — враги! // Что вы шипите, попросту не разобрать, // Яда целебные свойства пытаясь оправдывать. // Мне из вас даже сумки противно брать. // Разве что туфли приятно стаптывать...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram