«Ночь, музыка, и это было прекрасно»: Алексей Воробьев прокомментировал слухи о своем романе с Ириной Дубцовой

На днях известные артисты Алексей Воробьев и Ирина Дубцова выступали вместе на фестивале «Новая волна» и в конце своего дуэта… пару раз поцеловались, причем совсем не по-дружески. Пару тут же заподозрили в страстном романе, тем более что в последнее время и Алексей, и Ирина не были замечены с другими спутниками.
Однако накануне Воробьев записал короткий видеоролик, в котором расставил все точки над i, и опубликовал его в своем микроблоге. «Ночь, музыка, свет, я свободный мужчина, она свободная женщина… Тогда на выступлении все так совпало по настроению, но мы с Ирой не встречаемся, у нас нет никакого романа», — отрезал Алексей.
Артист также признался, что выступил с опровержением слухов для того, чтобы избежать недопонимания в будущем, ведь через какое-то время его могут увидеть с другой девушкой. Ирина Дубцова, в свою очередь, на днях написала в Instagram загадочные стихи, которые некоторые интернет-пользователи сразу же отнесли к ситуации с Воробьевым: «Истина или слухи, // Выяснится само. // Видишь, роятся мухи, — дерьмо! //Видишь, клубятся змеи, — беги! // Если друзья имеют, // Эти друзья — враги! // Что вы шипите, попросту не разобрать, // Яда целебные свойства пытаясь оправдывать. // Мне из вас даже сумки противно брать. // Разве что туфли приятно стаптывать...» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram