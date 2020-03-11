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Нинидзе восхитила Сеть жаркой фотографией с Виторганом: «Какой взгляд... на чужого человека так не смотрят»

Поклонники Нино Нинидзе и Максима Виторгана восхищены их чувствами.

Фотография, которую опубликовала Нино Нинидзе в своем блоге, восхитила ее подписчиков. «Есть такие дни, когда...», — гласит подпись под снимком, который буквально излучает страсть.

«Когда не меркнет свет?... когда горит свеча?», — прокомментировал Максим Виторган, и продолжил: «... и золото не блестит? ... и шуба не греет? ... и водка не пьянит? ... не все коту Масленица? ... не было ни гроша, да, вдруг, алтын?».

«Когда глаза в глаза», «Это очень сексуально», «Волшебная Нино», «Какой у Максима взгляд.. на чужого человека так не смотрят», «Вы такие классные! Берегите друг друга», «Прелестная пара! Счастья вам», «Только не ругайтесь», «Зато потом, какое яркое примирение», «Шифровка понятна - ЭТО ЛЮБОВЬ!!!БРАВО», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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