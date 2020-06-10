Нежность: Нюша показала красивое «беременное» фото с любимым супругом

«3 фото можно подписать так: "а мы летать не боимся…"», «Какие красивыыыые», «Я желаю Вам бесконечного счастья», «Какие вы счастливые😍», «Красивая пара!», «Какие фотоооооо, боже, я плачууу😭💗💗💗💗 Ещё раз с днём рождения @igorsivovv», «Какие вы мимимишные», «Какая же вы прекрасная пара💖», «Какие же Вы!!!♥️Счастья Вам безграничного 🤗», «Ах, какая женщина. Много счастья тебе», «Шикарная пара 💞💞💞 Берегите свое счастье !!!! Вы очень подходите друг другу…», «Ню, тебе так шло с животиком! 😻», «Красивая пара! Видно, как они счастливы, как любят друг друга! Прекрасные родители! Дай Бог вам счастья!» — умиляются подписчики.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году, а через год у пары родилась дочь, которую решили назвать необычным именем Симба. У Игоря также есть двое сыновей от предыдущего брака.

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