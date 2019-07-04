Нежная невеста и «голый» жених: в Сети появились первые фото с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

Пара заключила брак в 2018 году, и теперь устроила праздник для друзей, близких и прессы — на фото, которые доступны в соцсетях, были замечены Мария Ивакова, Никита Ефремов, Антон Лаврентьев, Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва и другие знаменитости. Организацией занималась сестра музыканта Алина.