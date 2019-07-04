Нежная невеста и «голый» жених: в Сети появились первые фото с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова

На этой неделе в итальянском городе Сорренто проходит необычное торжество: 29-летняя телеведущая Регина Тодоренко и 33-летний певец Влад Топалов играют свадьбу.
Пара заключила брак в 2018 году, и теперь устроила праздник для друзей, близких и прессы — на фото, которые доступны в соцсетях, были замечены Мария Ивакова, Никита Ефремов, Антон Лаврентьев, Леся Никитюк, Алина Астровская, Елена Чирва и другие знаменитости. Организацией занималась сестра музыканта Алина.
Накануне свадьбы Влад Топалов пережил стресс: он остался без костюма. Чемодан артиста, летевший вместе с ним в Италию «Аэрофлотом», не приехал. Поэтому влюбленные дали клич, чтобы найти, в чем «жених» смог бы предстать перед «невестой».
Полугодовалый сын брачующихся Миша тоже присутствовал на торжестве, его костюмчик мама показала в Instagram.
Судя по всему, веселиться пара планирует три дня: будем следить за появлением новых фотографий.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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