Невеста прислала беременной снохе приглашение на свадьбу вместе с планом похудения

Мужчина оцепенел и не знал, как реагировать на приглашение сестры. При этом некоторые из предложенных в диете продуктов вызывали у его супруги аллергию.

«Я сказал сестре все, что думаю об этом, а она обвинила меня в том, что я пытаюсь испортить ей свадьбу. Я объяснил ей, что мы не придем, и выбросил приглашение в мусорное ведро», — поделился он с пользователями.

Мать молодого человека и его сестры с пониманием отнеслась к «шутке» дочери. Она заявила, что в плане похудения нет ничего личного, так как все приглашенные получили копию этой диеты. Мужчина решил поинтересоваться у пользователей Сети, уместно ли было рассылать такие приглашения. «Тебе надо было отправить сестре месячный план коррекции личности», — рекомендовали ему юзеры.

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