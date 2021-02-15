Невеста прислала беременной снохе приглашение на свадьбу вместе с планом похудения
Мужчина сообщил, что его сестра планирует свадьбу через два месяца. Невеста хочет, чтобы церемония прошла идеально и все было сделано вовремя. Она заранее позаботилась о том, чтобы разослать гостям приглашения.
Когда беременная жена автора поста открыла приглашение от золовки, то расплакалась. Она подошла к мужу в слезах и отдала конверт. Он открыл письмо от сестры и увидел 30-дневный план похудения перед свадьбой.
Мужчина оцепенел и не знал, как реагировать на приглашение сестры. При этом некоторые из предложенных в диете продуктов вызывали у его супруги аллергию.
«Я сказал сестре все, что думаю об этом, а она обвинила меня в том, что я пытаюсь испортить ей свадьбу. Я объяснил ей, что мы не придем, и выбросил приглашение в мусорное ведро», — поделился он с пользователями.
Мать молодого человека и его сестры с пониманием отнеслась к «шутке» дочери. Она заявила, что в плане похудения нет ничего личного, так как все приглашенные получили копию этой диеты. Мужчина решил поинтересоваться у пользователей Сети, уместно ли было рассылать такие приглашения. «Тебе надо было отправить сестре месячный план коррекции личности», — рекомендовали ему юзеры.
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Фото: pixabay.com
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