Невеста недовольна обручальным кольцом, на которое накопил ее жених после 8 лет отношений

Как передает британское издание Daily Mail, тонкое обручальное кольцо, украшенное крошечным бриллиантом, вызвало оживленные споры в Сети, потому что невеста одновременно чувствовала себя неблагодарной по отношению к партнеру и тут же здравомыслящей, потому что кольцо столь маленькое, что даже странно смотрится на пальце.

«Я была бы куда сильнее расстроена, если бы мне подарили такое кольцо, чем если бы никакого кольца вовсе не было», «Почему нельзя обойтись без кольца, если оно не по карману?», «Я не материалистка, но выглядит уныло. Стоит поговорить с женихом на эту тему, может?» «Это бриллиант для муравьев?», — писали удивленные пользователи в Сети.

Однако некоторые нашли ювелирное украшение в стиле минимализма красивым и утонченным: «Это очень изящно. Я люблю изысканные украшения, но, похоже, если невеста сожмет руку в кулак, то кольцо просто сломается», «Мне нравится кольцо, очень современно и элегантно. Я бы с удовольствием носила такое».