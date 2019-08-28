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Невеста недовольна обручальным кольцом, на которое накопил ее жених после 8 лет отношений

В Сети активно обсуждают, является ли подарком элегантным и изящным или все же стоило вовсе его не дарить, если жениху не по карману.

Как нам показывает современное кино, если о твоем празднике забыл близкий человек — значит, он готовит что-то особенное, а его забывчивость всего лишь часть сюрприза. Ожидания теперь так велики, что столкновение с реальностью портит настроение гораздо сильнее, чем могло бы, если бы никаких ожиданий не было.

Так, девушка из Великобритании получила долгожданное предложение руки и сердца спустя 8 лет отношений. Последние три года разговоры только и были, что о предстоящей свадьбе, и парень, по уверению невесты, специально копил на красивое обручальное кольцо. Но то ли представления о красоте у пары расходятся, то ли жених лукавит, но ювелирное украшение девушку не впечатлило.

Тонкое кольцос маленьким бриллиантом

Фото: Reddit

Как передает британское издание Daily Mail, тонкое обручальное кольцо, украшенное крошечным бриллиантом, вызвало оживленные споры в Сети, потому что невеста одновременно чувствовала себя неблагодарной по отношению к партнеру и тут же здравомыслящей, потому что кольцо столь маленькое, что даже странно смотрится на пальце.

«Я была бы куда сильнее расстроена, если бы мне подарили такое кольцо, чем если бы никакого кольца вовсе не было», «Почему нельзя обойтись без кольца, если оно не по карману?», «Я не материалистка, но выглядит уныло. Стоит поговорить с женихом на эту тему, может?» «Это бриллиант для муравьев?», — писали удивленные пользователи в Сети.

Однако некоторые нашли ювелирное украшение в стиле минимализма красивым и утонченным: «Это очень изящно. Я люблю изысканные украшения, но, похоже, если невеста сожмет руку в кулак, то кольцо просто сломается», «Мне нравится кольцо, очень современно и элегантно. Я бы с удовольствием носила такое».

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, reddit