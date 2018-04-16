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Несвободный Криштиану Роналду скучает по Ирине Шейк и ревнует ее к жениху

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Криштиану Роналду и Ирина Шейк
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Один из друзей самого популярного футболиста в мире Криштиану Роналду заявил, что спортсмен все еще думает о бывшей возлюбленной — российской супермодели Ирине Шейк.

Звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду до сих пор вспоминает российскую супермодель Ирину Шейк, с которой встречался несколько лет. По данным издания The Sun, футболист признался в этом своим друзьям во время недавнего ужина.

«Она — та, которую я упустил», — цитирует издание слова футболиста, якобы произнесенные в компании приятелей, один из которых передал услышанное журналистам.

Как заявил анонимный друг Роналду, спортсмен жалеет о том, как закончились его отношения с Шейк. Португалец считает, что они расстались из-за того, что Ирина хотела ребенка, а он был сосредоточен на карьере.

Любопытно, что сейчас у Криштиану уже четверо детей: трех старших ему родили суррогатные матери, а мамой младшей дочки является испанка Джорджина Родригес — нынешняя подруга Роналду. А Ирина Шейк помолвлена с голливудским актером Брэдли Купером, и у них подрастает маленькая дочь.

Фото: Daniela Frutiger/Freshfocus, Panoramic, imago_sportfotodienst/Global Look Press, Instagram

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