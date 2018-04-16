Несвободный Криштиану Роналду скучает по Ирине Шейк и ревнует ее к жениху

Звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду до сих пор вспоминает российскую супермодель Ирину Шейк, с которой встречался несколько лет. По данным издания The Sun, футболист признался в этом своим друзьям во время недавнего ужина.
«Она — та, которую я упустил», — цитирует издание слова футболиста, якобы произнесенные в компании приятелей, один из которых передал услышанное журналистам.
Как заявил анонимный друг Роналду, спортсмен жалеет о том, как закончились его отношения с Шейк. Португалец считает, что они расстались из-за того, что Ирина хотела ребенка, а он был сосредоточен на карьере.
Любопытно, что сейчас у Криштиану уже четверо детей: трех старших ему родили суррогатные матери, а мамой младшей дочки является испанка Джорджина Родригес — нынешняя подруга Роналду. А Ирина Шейк помолвлена с голливудским актером Брэдли Купером, и у них подрастает маленькая дочь.
Фото: Daniela Frutiger/Freshfocus, Panoramic, imago_sportfotodienst/Global Look Press, Instagram