Несвободный Криштиану Роналду скучает по Ирине Шейк и ревнует ее к жениху

Звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду до сих пор вспоминает российскую супермодель Ирину Шейк, с которой встречался несколько лет. По данным издания The Sun, футболист признался в этом своим друзьям во время недавнего ужина.

«Она — та, которую я упустил», — цитирует издание слова футболиста, якобы произнесенные в компании приятелей, один из которых передал услышанное журналистам.