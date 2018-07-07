Немецкая «принцесса-дурнушка» Стефания Сибилла впервые вышла замуж в 46 лет

Избранником женщины стал ее давний возлюбленный, 49-летний Ян Шталь, который много лет проработал инженером на заводе BMW. Кстати, сама монаршая особа тоже вела очень скромный образ жизни и работала ветеринаром в местной клинике.

Видимо, аскетичность и трудолюбие сблизили пару, и они решили даже в день своей свадьбы не отказываться от символов этих качеств. Например, невеста надела костюм из жакета и юбки, который многим показался обычным деловым, просто белого цвета.