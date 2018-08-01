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«Не знаю, какая сила мудрости должна быть»: Меладзе рассказал о ссорах с Джанабаевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

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53-летний Валерий Меладзе признался в новом интервью, что порой ссорится с женой, 39-летней Альбиной Джанабаевой.

Иногда в семьях случаются периоды охлаждения и конфликтов. Звездные пары — не исключение. Но далеко не все знаменитости честно признаются, что порой ссорятся с любимыми. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева время от времени не могут найти общий язык, но певец обычно первым делает шаг навстречу жене.

«Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга, — рассказал Меладзе в интервью журналу «Теленеделя». — Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение — цветы. Ей нравятся самые простые — васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный».

Напомним, у Валерия и Альбины два общих сына — 14-летний Константин и 4-летний Лука. Исполнитель рассказал об успехах старшего из мальчиков: «Костя умница, знает два языка, английский и испанский, он — технарь по типу мышления, хорошо разбирается в химии, физике, любит спорт, занимается гольфом, плаванием. Недавно тренажер специальный купил, чтобы делать растяжку. Работает парень над собой. Я сам пловец и хорошо плаваю, но недавно Костя меня просто разорвал в клочья в бассейне, так легко обогнал».

Фото: Instagram

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