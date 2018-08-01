«Не знаю, какая сила мудрости должна быть»: Меладзе рассказал о ссорах с Джанабаевой

Иногда в семьях случаются периоды охлаждения и конфликтов. Звездные пары — не исключение. Но далеко не все знаменитости честно признаются, что порой ссорятся с любимыми. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева время от времени не могут найти общий язык, но певец обычно первым делает шаг навстречу жене.

«Стараюсь не приносить в дом раздражение извне, но иногда не получается. Я не знаю, сколько людям нужно прожить вместе, и какая сила мудрости должна быть, чтобы они не обижались друг на друга, — рассказал Меладзе в интервью журналу «Теленеделя». — Если уж мы с Альбиной повздорили, то лучшее извинение — цветы. Ей нравятся самые простые — васильки-ромашки, но много. Или какой-нибудь один эдакий, аленький, необычный».