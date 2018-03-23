«Не забыть, не уснуть»: Елизавета Боярская показала редкое фото с мужем
Семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева — одна из самых необычных в российском шоу-бизнесе. Из-за насыщенных графиков они не привязаны друг к другу общим бытом, из-за чего время от времени фанаты начинают беспокоиться о благополучии союза этих творческих людей.
Сегодня ночью Лиза опубликовала в своем блоге фото-отчет с концерта любимой группы. «Счастливые... радостные... наполненные, одухотворенные и осипшие)))!!! СПЛИН!!!! Потрясающий концерт!!! Спасибо!!! Не забыть, не уснуть, не оборвать!!! Вот так оркестр играет в такт! С вами в такт, с вами в сердце и в наушниках всегда! Урааааа!!!!!», — написала она.
Концерт группы «Сплин» с новой программой «Тепло родного дома» состоялся в московском клубе Stadium. 7 апреля группа выступит с той же программой в Санкт-Петербурге.
«Какие вы красивые», «Настоящие такие. Счастливые», «Такие красивые светящиеся изнутри и настоящие!!!», «Счастья вам. Очень классные актеры», «Какая красивая пара! Черты лица очень похожи у вас!)))) 2 половинки нашли друг друга значит», «Так редко выкладываете совместные кадры... Делайте это почаще! Вы очень красивая и гармоничная пара», «В кино-красавцы! Но в жизни лучше», «Вы такие красивые и в жизни в творчестве!!!», — восхищены поклонники.
Фото: instagram