«Не забыть, не уснуть»: Елизавета Боярская показала редкое фото с мужем

Семья Елизаветы Боярской и Максима Матвеева — одна из самых необычных в российском шоу-бизнесе. Из-за насыщенных графиков они не привязаны друг к другу общим бытом, из-за чего время от времени фанаты начинают беспокоиться о благополучии союза этих творческих людей.

Сегодня ночью Лиза опубликовала в своем блоге фото-отчет с концерта любимой группы. «Счастливые... радостные... наполненные, одухотворенные и осипшие)))!!! СПЛИН!!!! Потрясающий концерт!!! Спасибо!!! Не забыть, не уснуть, не оборвать!!! Вот так оркестр играет в такт! С вами в такт, с вами в сердце и в наушниках всегда! Урааааа!!!!!», — написала она.