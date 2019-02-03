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«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом»: Максим Галкин высказался о разводе Примадонны

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
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В преддверии 70-летия Аллы Пугачевой телеведущий откровенно рассказал об отношениях с певицей.

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе уже более пятнадцати лет. Роман пары начался, когда певица была официально замужем за Филиппом Киркоровым. В преддверии 70-летия Примадонны в эфир вышел документальный фильм «Моя жена — Алла Пугачева», в котором ее супруг откровенно рассказал о начале отношений. Максим Галкин отрицает слухи о том, что именно он разрушил четвертый брак Аллы Борисовны: «Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас сильно это обсуждать как-то неприлично». Филипп Киркоров взял всю вину на себя, отметив, что в погоне за карьерой перестал уделять любимой женщине должное количество внимания: «Надо было больше уделять внимания этой женщине, я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была. Сейчас она в гармонии с Максимом, он столько внимания ей уделяет, столько заботы».

Бывший и нынешний мужья Аллы Пугачевой прекрасно ладят друг с другом. Филипп — желанный гость в доме семьи юмориста и певицы. Более того, Максим отмечает, что не ревнует Киркорова к своей жене: «Он наш друг. Филипп — это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле. Зачастую он пытается быть подчеркнуто деликатным».

Напомним, в ноябре 2017 года Максим Галкин и Алла Пугачева прошли таинство венчания. Многие были удивлены, узнав об этом, поскольку союз Примадонны и короля эстрады также был скреплен в церкви. Подруга Аллы Борисовны, дизайнер Мила Ставицкая, рассказывала в интервью, что перед венчанием с Галкиным Пугачева получила благословение на второй брак. Стоит отметить, что Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались через шесть лет после заключения брака. У супругов подрастают пятилетние двойняшки Лиза и Гарри.

Больше о личной жизни Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Gennadii Usoev, Maxim Burlak/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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