«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом»: Максим Галкин высказался о разводе Примадонны

Бывший и нынешний мужья Аллы Пугачевой прекрасно ладят друг с другом. Филипп — желанный гость в доме семьи юмориста и певицы. Более того, Максим отмечает, что не ревнует Киркорова к своей жене: «Он наш друг. Филипп — это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле. Зачастую он пытается быть подчеркнуто деликатным».

Напомним, в ноябре 2017 года Максим Галкин и Алла Пугачева прошли таинство венчания. Многие были удивлены, узнав об этом, поскольку союз Примадонны и короля эстрады также был скреплен в церкви. Подруга Аллы Борисовны, дизайнер Мила Ставицкая, рассказывала в интервью, что перед венчанием с Галкиным Пугачева получила благословение на второй брак. Стоит отметить, что Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались через шесть лет после заключения брака. У супругов подрастают пятилетние двойняшки Лиза и Гарри.