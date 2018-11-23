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«Не позорь меня»: Влад Топалов удивил Регину Тодоренко ответами на ее вопросы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Регины Тодоренко

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Влад Топалов не знает, какого цвета глаза у Регины Тодоренко.

Шуточный ролик, который разместила в своем блоге Регина Тодоренко, вызвал бурные споры в комментариях. Часть поклонников сочли, что Влад Топалов — не самая лучшая пара для их любимицы. Другая оценила юмор влюбленных. Какую сторону принять вам — решайте сами:

«Офигенное видео, особенно про глаза», «Странно, не знает цвет глаз», «Подразумевается, что это должно быть смешно? Но это печально как-то. И это ‘эталон’ - пара года...», «Ааа, ну он что, правда незнает цвет твоих глаз? Фиаско», «Ну Влад! Цвет глаз - это святое!!!!», «Паразит», «Я бы обиделась, если бы мой муж забыл мой цвет глаз», «Может он просто дальтоник?», — удивлены подписчики.

«Мой муж тоже не знает цвет моих глаз! Я думала только мой такой невнимательный», «Мужчины не видят оттенки)))) у меня муж тоже не знает какого цвета мои глаза на самом деле», «У меня сейчас спроси, какой цвет глаз у мужа, я тоже не скажу...», «Регинка, это не позор - это настрящий мужчина, которому все равно, какого цвета твои глаза, потому что он любит!!! А это дорогого стоит!!!», «Он просто в глаза тебе не смотрит)))», «Про музыку мой муж также говорит»,— оправдывают Влада дамы.

«Вы такие классные», «Милаха Регина! Локомотив семьи», «Прикалисты)))) оч подходите друг другу», «Регина, боже мой, какие вы кайфовые с Владом, просто очень хочется пожелать Вам безграничного счастья!!!», — восхищаются поклонники пары.

Фото и видео: instagram

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