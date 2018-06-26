Не поделили жилплощадь: Кейт Миддлтон и Меган Маркл крупно поссорились

В Сети не утихают слухи о тайной вражде герцогинь Кембриджской и Сассекской. Говорят, что Кейт Миддлтон делает все, чтобы не дать Меган Маркл себя затмить, и ради этого даже… идет на открытый конфликт.
По данным американского журнала In Touch, недавно Кейт устроила скандал из-за того, что апартаменты принца Гарри и его новоиспеченной супруги в Кенсингтонском дворце оказались больше, чем у нее и принца Уильяма. Якобы многодетная мама считает это невероятной несправедливостью и затаила обиду на Гарри и Меган.
Теперь, как считают инсайдеры, герцогини всячески избегают друг друга, поскольку Маркл тоже неприятно общаться с Миддлтон из-за ее претензий. Эта ссора вывела из себя супругов обеих дам, принцев Уильяма и Гарри, и они пытаются помирить своих жен. Но пока, как сообщают источники, у них ничего не выходит.
Фото: Frank Sorge, Paul Marriott, Andrew Parsons, I-Images, Rota, Andy Rowland, Nils Jorgensen, Ola Axman / Ibl Bildbyr // Global Look Press