Не поделили жилплощадь: Кейт Миддлтон и Меган Маркл крупно поссорились

В Сети не утихают слухи о тайной вражде герцогинь Кембриджской и Сассекской. Говорят, что Кейт Миддлтон делает все, чтобы не дать Меган Маркл себя затмить, и ради этого даже… идет на открытый конфликт.

По данным американского журнала In Touch, недавно Кейт устроила скандал из-за того, что апартаменты принца Гарри и его новоиспеченной супруги в Кенсингтонском дворце оказались больше, чем у нее и принца Уильяма. Якобы многодетная мама считает это невероятной несправедливостью и затаила обиду на Гарри и Меган.