logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Сати Казанова и ее муж официально прокомментировали развод и беременность

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 15

Фото из Instagram Сати Казановой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сати Казанова и Стефано Тиоццо записали официальное обращение к поклонникам.

В последние несколько месяцев СМИ активно обсуждают беременность и развод популярной певицы Сати Казановой. После громкой и красивой свадьбы, которая прошла в несколько этапов, артистка перестала рассказывать о личной жизни, и из тех фото и видео, которые она публикует, журналисты сделали неправильные выводы.

«Как говорил профессор Преображенский, НЕ ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТ. Мы с мужем решили заговорить, не выдержав тонны лжи», — написала Сати под официальным обращением к поклонникам.

Особенно возмутила Стефано весть о разводе. «О! Самый плох. Потому что это должно я. Потому что вы не доверяте итальянцам. Вы у вас много предубеждения об итальянцах. Итальянцы хорошие люди», — расстраивается он.

Сообщения о беременности веселят мужчину. «Говорят, что она бременна <...> десять месяцев. Где наши дети? Кто украли наши дети?», — смеется он.

«Говорят, что я много путешествоваю и не берегу тебя. Это неправда. Это моя работа, ребят, это нормально», — обратился Стефано к Сати. «А нлавное мне нравится, что он много путешествует, так у меня остается время для себя», — улыбается певица.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...