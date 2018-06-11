Сати Казанова и ее муж официально прокомментировали развод и беременность

Особенно возмутила Стефано весть о разводе. «О! Самый плох. Потому что это должно я. Потому что вы не доверяте итальянцам. Вы у вас много предубеждения об итальянцах. Итальянцы хорошие люди», — расстраивается он.

Сообщения о беременности веселят мужчину. «Говорят, что она бременна <...> десять месяцев. Где наши дети? Кто украли наши дети?», — смеется он.

«Говорят, что я много путешествоваю и не берегу тебя. Это неправда. Это моя работа, ребят, это нормально», — обратился Стефано к Сати. «А нлавное мне нравится, что он много путешествует, так у меня остается время для себя», — улыбается певица.

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