«Не могла не влюбиться»: Ксения Собчак назвала главное качество мужа и показала нежное фото с ним

С момента свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова прошел почти год, а счастливые супруги не перестают публично проявлять нежность друг к другу. Ксения рассказывала, что в момент знакомства с будущим мужем он показался ей скучным и даже занудой. Но теперь она уверяет, что не могла не влюбиться в него, и назвала его главное качество.

«На дурацкий вопрос "какое главное качество в мужчине?" я отвечаю не задумываясь, что интеллект. Причем не только в мужчине, в людях в принципе это самое главное и ценное. Жить с человеком и осознавать, что его интеллект превосходит твой на несколько порядков — это невероятное счастье и желание всегда развиваться и соответствовать. Это как встреча телефона "Нокиа" (я) с последним "Айфоном" (он). Понимаешь, что твой микрочип богом создан иначе, памяти меньше, картинок нет, но зато экран не бьется и батарейка на два дня. И любуешься "Айфоном". Он красивый, хрупкий и в нем очень много всего. Вся жизнь», — трогательно написала Ксения о муже и привела отрывки на его интервью, которым гордится, добавив, что цитаты Богомолова частично ответят на вопрос «Почему именно он?».