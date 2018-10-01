«Не конфликт, а недопонимание»: Павел и Алана Мамаевы передумали разводиться

На днях в СМИ как гром среди ясного неба появились сообщения, что еще одна супруга футболиста подала на развод — конфликт произошел в семье Павла и Аланы Мамаевых. Мама двоих детей заявила порталу Life.ru: «Мы разводимся. Нет, не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу расставаться, но, видимо, этого не избежать».

Однако всего через пару дней Алана удалила красноречивые подписи к свежим фото в своем микроблоге: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам» и «Мы расходимся! Все кто ждали, дождались! А вопросы почему и из-за чего задавайте Паше» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Оказалось, что модель и футболист все же нашли общий язык. «Мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось», — сообщила Алана в интервью порталу Sport-express.