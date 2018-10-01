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«Не конфликт, а недопонимание»: Павел и Алана Мамаевы передумали разводиться

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я выбрал вместо рекламы.
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Алана и Павел Мамаевы

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31-летняя модель Алана Мамаева заявила, что помирилась с супругом, 30-летним полузащитником ФК «Краснодар» Павлом Мамаевым.

На днях в СМИ как гром среди ясного неба появились сообщения, что еще одна супруга футболиста подала на развод — конфликт произошел в семье Павла и Аланы Мамаевых. Мама двоих детей заявила порталу Life.ru: «Мы разводимся. Нет, не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу расставаться, но, видимо, этого не избежать».

Однако всего через пару дней Алана удалила красноречивые подписи к свежим фото в своем микроблоге: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам» и «Мы расходимся! Все кто ждали, дождались! А вопросы почему и из-за чего задавайте Паше» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Оказалось, что модель и футболист все же нашли общий язык. «Мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось», — сообщила Алана в интервью порталу Sport-express.

Напомним, длинноногая брюнетка модельной внешности родила мужу дочь Алису, вместе они воспитывают и ее сына Алекса от первого брака. Павел и Алана поженились в 2013 году. Мужчина ни в чем не отказывал своей избраннице, и она радовала его в ответ. «Грудь сделала после второго ребенка. Я не хотела особо то и делать, мне Паша сказал: «Давай может сделаем?», — рассказывала Мамаева в своем микроблоге. Когда избранник уехал продолжать карьеру в Краснодар, Алана покорно последовала за ним, хоть и высказывала явное недовольство стилем жизни в городе, расположенном более чем за тысячу километров от столицы.

Фото и видео: Instagram

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