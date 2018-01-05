Юлия Зверева, недавно ставшая женой Сергея Зверева-младшего, дала откровенное интервью.

Юлия и Сергей Зверевы поженились в начале ноября прошлого года, и с тех пор к ним приковано внимание прессы и поклонников знаменитого отца Сергея — стилиста и певца Зверева-старшего. Но девушка твердо заявила в недавнем интервью, что она не общается со свекром, поскольку не хочет ввязываться в чуждый ей мир.

«Сережа общается с папой по мере возможности. А я вот с Сергеем Зверевым-старшим не контактирую. Мы не хотим быть обузой. Я никогда не стремилась к славе или известности. Это не мое. Сейчас работаю бухгалтером в одной фирме, а Сережа программистом», — сообщила Юлия в интервью порталу Sobesednik.ru.