«Не хотим быть обузой»: невестка Сергея Зверева рассказала о семейной жизни с его сыном
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Юлия Зверева, недавно ставшая женой Сергея Зверева-младшего, дала откровенное интервью.
Юлия и Сергей Зверевы поженились в начале ноября прошлого года, и с тех пор к ним приковано внимание прессы и поклонников знаменитого отца Сергея — стилиста и певца Зверева-старшего. Но девушка твердо заявила в недавнем интервью, что она не общается со свекром, поскольку не хочет ввязываться в чуждый ей мир.
«Сережа общается с папой по мере возможности. А я вот с Сергеем Зверевым-старшим не контактирую. Мы не хотим быть обузой. Я никогда не стремилась к славе или известности. Это не мое. Сейчас работаю бухгалтером в одной фирме, а Сережа программистом», — сообщила Юлия в интервью порталу Sobesednik.ru.
Она также добавила, что ей вовсе не около 40 лет, как писали изначально в СМИ. Юлия действительно старше мужа, но ненамного — ей всего 30. Девушка объяснила, что долго искала возлюбленного и обрела счастье только с Сергеем. Пара планирует детей, но пока не торопится с этим.
Фото: Instagram