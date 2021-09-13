Не игнорируй это: какие 7 тревожных сигналов должны насторожить при знакомстве с мужчиной

Негативно повлиять на качество ваших отношений способны также безмерная ревность и нарциссизм. По поводу последнего: вы не должны чувствовать себя униженным, потому если заметили чрезмерный интерес партнера к самому себе, лучше прекратить ваше общение.

Когда ваш партнер скрывает вас от семьи, друзей и прочее, также это считается существенным минусом. «Вы заслуживаете быть с партнером, который открыт, общителен и знакомит вас со своим кругом общения», — рассказал Джеймс Томас в беседе с The Sun.. По его словам, измена — угроза, которая таится в любых отношениях, но способны уменьшить ее такие чувства, как взаимное доверие, любовь и уверенность.

Всем известно, что секс считается одной из основ счастливых отношений. Если вы не совместимы по сексуальным потребностям и желаниям, ваш союз не сможет продлиться долго, поскольку в скором времени возникнет серьезное напряжение.

Стоит задуматься и над тем, что ждет вас с человеком, у которого нет никаких стремлений и желаний чем-либо заниматься, и подумать готовы ли вы полностью отвечать за ваши отношения и спутника.