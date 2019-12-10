«Не боюсь быть телкой»: Нино Нинидзе оригинально поблагодарила любимого Максима Виторгана за цветы

Молодая актриса и возлюбленная Максима Виторгана снимается в новом фильме. Она призналась, что сильно устает, но ее поддерживает и поднимает ей настроение любимый.

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram откровениями о личной жизни. «Какой же кафй прийти в номер после тяжелой смены и увидеть вот такое. Спасибо огромное, — призналась Нино и показала букет на столе. — Я не боюсь быть телкой». На видео актриса отметила Максима Виторгана и поставила рядом сердечко.