«Не боюсь быть телкой»: Нино Нинидзе оригинально поблагодарила любимого Максима Виторгана за цветы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Молодая актриса и возлюбленная Максима Виторгана снимается в новом фильме. Она призналась, что сильно устает, но ее поддерживает и поднимает ей настроение любимый.
Актриса поделилась с подписчиками в Instagram откровениями о личной жизни. «Какой же кафй прийти в номер после тяжелой смены и увидеть вот такое. Спасибо огромное, — призналась Нино и показала букет на столе. — Я не боюсь быть телкой». На видео актриса отметила Максима Виторгана и поставила рядом сердечко.
Впрочем, Нино Нинидзе отмечает любимого практически на всех публикациях. Так, его имя появилось в видео, опубликованном в сториз, где Нино показывает свои длинные и стройные ноги. «Когда я вырасту, тут появятся каблуки», — пошутила она, демонстрируя удобные ботинки.
Роман 28-летней Нино и 47-летнего Максима начался несколько месяцев назад, вскоре после развода актера с Ксенией Собчак. Сначала влюбленные скрывали свои отношения, но после стали открыто появляться на светских мероприятиях, а затем и вовсе «заполонили» страницы друг друга в социальной сети.
Фото и видео: Instagram
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