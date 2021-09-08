Названы очевидные причины, по которым стоит расставаться со своим партнером

Одним из звонков к расставанию считаются постоянно негативные разговоры, которые не бывают без споров. «Гнев и негатив – это признак глубоко укоренившихся проблем между вами и вашим партнером, и это может означать, что в конечном итоге в любом случае все разрушится», – рассказал Independent эксперт по свиданиям Джеймс Прис.

Кроме того, явной причиной для разрыва отношений считается регулярное насилие в любых формах. Это касается не только физического насилия, но и словесного унижения. Нет смысла продолжать подобные токсичные отношения, считает Мадлен Мэйсон Ронтри.

«Если ваш партнер предпочитает выпить со своими друзьями или сделать что-нибудь, кроме как увидеться и провести время с вами, пришло время найти кого-то другого, кто заставит вас чувствовать себя любимым. Жизнь слишком коротка», – Джеймс Прис назвал очередную ситуацию, требующую расставания.

Когда ваши отношения наполнены приятными моментами, но вы не можете быть самим собой и постоянно подстраиваетесь под своего партнера, тогда стоит тоже задуматься. «Если вы постоянно отслеживаете настроение своего партнера и ведете себя так, чтобы свести к минимуму риск того, что он расстроится, рассердится или станет агрессивным, тогда вы знаете, что что-то в корне неправильно в отношениях», – говорит Мейсон Роантри.

Вы заметили, что партнер начинает раздражать по любому пустяку, значит тратите время впустую. Рядом со своим спутником важно чувствовать себя счастливым. Также не ужиться паре с разными взглядами на жизнь, например, по поводу детей, отношений с родственниками, образа жизни и прочее.

Самые близкие люди считают, что партнер вам не подходит? Следует прислушаться к их мнению, поскольку они могут замечать то, что вы не видите, заявил Прис. Также он сказал, что не стоит быть вместе только потому, что вдвоем быть удобнее, чем одному.