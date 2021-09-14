Названы главные трудности, которые возникают в отношениях, и пути их преодоления

Также специалист отметила, что частой причиной ссор считается отсутствие связи, когда вы чувствуете, что партнер вас не слушает. Кусс предложила периодически выделять друг другу время для общения. Немаловажна в отношениях и интимная близость. «Секс и физическое прикосновение вырабатывают окситоцин — гормон любви, который укрепляет доверие и сближает пару», — отмечает Дарья Кусс.

В свою очередь, несколько аспектов для Independent выделил и эксперт по свиданиям Хейли Куинн. По его мнению, для крепких отношений необходимо иметь одни и те же ценности и взгляды на жизнь. Кроме того, важно проводить время вместе, иначе может появиться дефицит физической и эмоциональной близости. Эксперт предлагает отключить Wi-Fi, отложить телефоны или отправиться на прогулку, поскольку для крепкого союза необходимо бывать наедине. Немаловажно для успешных отношений и умение находить компромиссы, с помощью которых удастся решить мелкие проблемы и создать гармоничный союз, а главное — избежать разногласий и споров.