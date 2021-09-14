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Названы главные трудности, которые возникают в отношениях, и пути их преодоления

В каждых отношениях рано или поздно возникают проблемы. Наступившие трудности необходимо преодолевать вместе с партнером, а не пускать на самотек, если вы хотите сохранить вашу пару. В первую очередь старайтесь уважать друг друга в начале отношений. По словам дипломированного психолога Дарьи Кусс, неуважение к мировоззрению, границам, интересам и семье вашего партнера может привести к серьезным проблемам в паре.
Названы главные трудности, которые возникают в отношениях, и пути их преодоления

Также специалист отметила, что частой причиной ссор считается отсутствие связи, когда вы чувствуете, что партнер вас не слушает. Кусс предложила периодически выделять друг другу время для общения. Немаловажна в отношениях и интимная близость. «Секс и физическое прикосновение вырабатывают окситоцин — гормон любви, который укрепляет доверие и сближает пару», — отмечает Дарья Кусс.

В свою очередь, несколько аспектов для Independent выделил и эксперт по свиданиям Хейли Куинн. По его мнению, для крепких отношений необходимо иметь одни и те же ценности и взгляды на жизнь. Кроме того, важно проводить время вместе, иначе может появиться дефицит физической и эмоциональной близости. Эксперт предлагает отключить Wi-Fi, отложить телефоны или отправиться на прогулку, поскольку для крепкого союза необходимо бывать наедине. Немаловажно для успешных отношений и умение находить компромиссы, с помощью которых удастся решить мелкие проблемы и создать гармоничный союз, а главное — избежать разногласий и споров.

Фото: freepik.com