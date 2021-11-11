Названы главные причины, из-за которых разрушаются любые отношения

В любых отношениях важное место занимает доверие, которое оказывает психологическую безопасность и уверенность в партнере. Потеря доверия считается настоящей проблемой, поскольку если у вас или вашего партнера есть тайны друг от друга, вы не сможете быть вместе долго.

Слезы, унижения, извинения, самобичевание и постоянное чувство вины — это характеристики токсичной псевдолюбви, от нее нужно бежать. Психолог Юрий Горелов отмечает, что чувством вины пользуются в основном те, чья психика далека от устойчивого положения. «Если у человека есть непроработанные травмы, которые были долгое время запущены, то есть риск, что они будут проявляться до конца жизни. Пострадать от этого могут все — родители, дети, партнеры по бизнесу и браку, друзья», — сообщил специалист.

Важно не распространять личную информацию тем, кто не состоит в вашем близком круге. При удобном случае эти данные могут сработать против вас. По мнению психолога Валерии Рассохиной, уровень искренности не может быть одинаковым для всех окружающих. «Абсолютно нормально, что человек раскрывается только для своих, для тех, с кем ему комфортно. Но тут есть две главные опасности. Первая — ошибка выбора. Выбрать не того человека в качестве своего. Это может быть и неправильный партнер, и член семьи, который, к примеру, настроен к вам враждебно. Вторая — стресс, который человек переживает из-за этого. Когда его предает кто-то из своих, начинается кризис доверия, и если с этим не работать, то ничего хорошего в дальнейшем ждать не стоит», — уточнила она.

Согласно информации Life.ru, дискомфорт в отношениях считается признаком токсичных отношений. Однако не всегда это так, в противоположном случае, когда отношения идеальны и все в них гладко, тоже вызывает подозрения. Дело в том, что даже мелкие ссоры вызывают дискомфорт, но это же не повод расстаться. К тому же конфликты — идеальный способ познания людьми друг друга, считают психологи.