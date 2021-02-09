Названо число мужчин в России, которые на 23 февраля получат пену для бритья и носки
Согласно данным опроса, гендерные праздники, приходящиеся на конец зимы и начало весны, в России празднуют 73% населения. По 29% опрошенных считают 23 февраля и 8 Марта всего лишь дополнительными выходными, которые позволяют увидеться с друзьями и близкими. 17% человек нравится обмениваться поздравительными звонками и сообщениями. 13% россиян в эти дни любят дарить и получать подарки. Только 12% - никак не отмечают праздники.
При этом 48% опрошенных хотят отдохнуть дома или на даче. 22% планируют организовать выезд с друзьями или коллегами, наедине с любимыми проведут эти дни 22% человек. Всего 7% россиян в праздники будут работать. При этом 1% респондентов заявили, что пойдут в баню.
Представители сильного пола уточнили, что подарят своим подругам, женам, матерям, сестрам традиционные презенты: цветы, конфеты, игрушки, косметику и украшения (58%). Женщины в 2021 году захотели быть более креативными и отойти от традиций: только 5% рассматривают в качестве подарка защитникам стандартные носки и пену для бритья.
Пятая часть всех опрошенных обоего пола подарит впечатления, 13% - деньги. Еще 2% купят близким одежду или обувь, столько же - смартфоны и электронику.
Что касается бюджета, 47% россиян планируют выделить на презенты до трех тысяч рублей. 18% - 3-5 тысяч. Столько же жителей РФ «не пожалеют для близких любых денег», а 2% - выбрали ответ «до 100 тысяч рублей». Опрос проходил на сайте Rambler с 5 по 8 февраля 2021 года. В нем приняли участие почти 16 тысяч человек со всей России.
Фото: pixabay.com
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