Названо число мужчин в России, которые на 23 февраля получат пену для бритья и носки

Согласно данным опроса, гендерные праздники, приходящиеся на конец зимы и начало весны, в России празднуют 73% населения. По 29% опрошенных считают 23 февраля и 8 Марта всего лишь дополнительными выходными, которые позволяют увидеться с друзьями и близкими. 17% человек нравится обмениваться поздравительными звонками и сообщениями. 13% россиян в эти дни любят дарить и получать подарки. Только 12% - никак не отмечают праздники.

При этом 48% опрошенных хотят отдохнуть дома или на даче. 22% планируют организовать выезд с друзьями или коллегами, наедине с любимыми проведут эти дни 22% человек. Всего 7% россиян в праздники будут работать. При этом 1% респондентов заявили, что пойдут в баню.