Названа самая популярная дата бракосочетания в 2021 году среди москвичей

При чем самой популярной зеркальной датой оказалось 21 августа 2021 года. В этот день связали себя узами брака более 1100 пар, передают «РИА Новости» с отсылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС. Кроме того, в этот день запустили проект женитьбы на площадках московского транспорта. Тогда на станции метро «Маяковская» провели сразу две церемонии.

«Также молодых привлекают даты с одинаковым сочетанием цифр в дне и месяце. Например, третьей по популярности датой стало 17.07, в этот день заключили брак более 970 пар. Всего красивые даты для бракосочетаний выбрали более 15 тысяч московских пар, что составляет около 20% от общего числа браков», — рассказали в пресс-службе.

При этом Роза Сябитова считает, что нет смысла гнаться за красивыми датами и верить в сказки якобы они повлияют на счастье и продолжительность семейной жизни. Она вспомнила ситуацию 08.08.08, когда в ЗАГСах было большое количество заявок. Однако, согласно статистике разводов, это «волшебное» число не помогло. «Не знаю, кто сориентировал этих бедных молодожёнов на эту дату, потому что у нас и так поколение достаточное инфантильное молодёжи, которое считает, что деньги с небес будут посланы, в браке ничего делать не нужно, оно как-то само срастётся. Ну, как мы видим, цифра не помогает, ничего не срастается, и деньги не падают. Я не рекомендую основываться на цифрах, я рекомендую основываться на фактах», — рассказала сваха радиостанции «Говорит Москва».