Стоматологические слепки, сумки, пакеты и не только — что теряют пассажиры, пока едут в метро.

Пресс-служба московского метрополитена рассказала, что каждый день на склад станции «Котельники» поступает от 5 до 15 вещей, оставленных в вагонах, переходах и на платформах. С начала июля было найдено 164 предмета. Чаще всего среди них ожидаемо оказывались зонты. Пассажиры также теряли украшения, стоматологические слепки, а кто-то даже забыл синтезатор. Обычно вещи оставляют в сумках, рюкзаках и пакетах. Работники подземки сообщили, что 23 предмета уже вернулись к своим владельцам.

Уточнить информацию о том, поступила ли забытая вещь, можно в справочной службе по телефону +7 495 622-20-85 или обратиться лично (склад расположен в восточном вестибюле станции «Котельники» и работает с 8:00 до 20:00). Сотрудники метрополитена подчеркивают, что необходимо дать полную информацию о дате и месте потери, а также описать отличительные признаки. Если же вы случайно оставили документы (паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет), то искать их придется не на складе, а в полиции.

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