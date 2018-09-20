Назло неверному мужу: у Елены Степаненко тоже появился новый возлюбленный?

Практически никто уже не сомневается, что Евгений Петросян ушел от Елены Степаненко из-за новой любви — говорят, он уже давно живет со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Однако недавно в Сети появились слухи, что и Елена Григорьевна больше не одна: по слухам, у нее вспыхнули чувства к 59-летнему Игорю Христенко, актеру Театра Петросяна.

«Игорь является сыном первой любви Степаненко, оперного певца Владлена Христенко, потому артистка не могла удержаться. В результате она стала активно привлекать Христенко к работе, пробивала для него заметные роли в постановках своего супруга, всячески способствовала развитию его карьеры. При этом Христенко имеет очень большое моральное влияние на артистку, и именно он не позволяет Степаненко подписать мирное соглашение с Евгением Петросяном», — цитирует телеканал РЕН ТВ журналистку Марину Саид Шах.