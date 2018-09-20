logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Назло неверному мужу: у Елены Степаненко тоже появился новый возлюбленный?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Елена Степаненко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
По слухам, 65-летняя Елена Степаненко решила закрутить новый роман с мужчиной младше себя.

Практически никто уже не сомневается, что Евгений Петросян ушел от Елены Степаненко из-за новой любви — говорят, он уже давно живет со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Однако недавно в Сети появились слухи, что и Елена Григорьевна больше не одна: по слухам, у нее вспыхнули чувства к 59-летнему Игорю Христенко, актеру Театра Петросяна.

«Игорь является сыном первой любви Степаненко, оперного певца Владлена Христенко, потому артистка не могла удержаться. В результате она стала активно привлекать Христенко к работе, пробивала для него заметные роли в постановках своего супруга, всячески способствовала развитию его карьеры. При этом Христенко имеет очень большое моральное влияние на артистку, и именно он не позволяет Степаненко подписать мирное соглашение с Евгением Петросяном», — цитирует телеканал РЕН ТВ журналистку Марину Саид Шах.

Напомним, о внезапном разводе и разделе имущества Петросяна и Степаненко стало известно этим летом. Почти сразу же СМИ нашли новую возлюбленную Евгения Вагановича и даже предположили, что девушка ждет ребенка от юмориста. Адвокаты обеих сторон активно высказываются в прессе, но сами знаменитости пока хранят молчание.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak / Global Look Press, East News, Starface

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира