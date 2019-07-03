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Назло бывшему: девушка добилась небывалых карьерных высот, чтобы отомстить мужу-изменщику

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Кристал МакКензи

Фото: Instagram
Молодая женщина, пережившая болезненное расставание, пробежала полумарафон, стала заниматься дайвингом и начала вести успешный личный бизнес-тренинг.

Американка Кристал МакКензи самая обычная девушка: она, как и многие, мечтала о счастливой жизни, в которой будет большой дом с мужем, детьми и двумя собаками. Но ее судьба сложилась иначе.

У нее действительно был любимый муж, который, как казалось сначала, отвечал ей взаимностью. Однако в один прекрасный момент в голове женщины зародилось сомнение, уж не обманывает ли ее благоверный, который, как истинный джентльмен, ни в какую не хотел признаваться в своих изменах. Устав от выяснения отношений, он просто предложил своей даме разъехаться и пожить какое-то время отдельно.

Кристал решила идти до конца и провела свое небольшое расследование – как оказалось, не зря. Найденный номер телефона в записной книжке мужа оказался той вещью, которые обычно и разрушают семейные отношения. Она даже нашла его любовницу в Facebook, где на аватаре красовалось общее милое фото с мужем Кристал.

«Вы можете себе это представить? Это был мой муж. Человек, который зачитывал мне клятву верности. Это была ложь. Наконец-то я поняла правду», — вспоминает об ужасах того времени МакКензи.

Как передает британское издание The Sun, обманутая супругуа дозвонилась до любовницы, но поссориться с ней не получилось: оказалось, что предприимчивый мужчина свою официальную жену представил любовнице как «одну из сумасшедших бывших». МакКензи решила разорвать все связи с любимым, но в процессе узнала, что он также изменял ей с их соседкой — это помогло окончательно поставить точку в некогда счастливых отношениях.

В итоге Кристал не стала плакать и жалеть себя, как многие разведенные дамы, или искать во внешности или внутренних качествах минусы, пытаясь оправдать измены — вместо этого она пробежала полумарафон, занялась дайвингом, прыгнула с парашютом и, самое главное, начала вести бизнес-тренинг под названием «Неизвестная жизнь», который и открыл перед ней неплохие перспективы.

«Я запустила свой собственный проект, который позволяет мне поддерживать других женщин, оказавшихся в похожей ситуации, чтобы они тоже могли начать жить так, как мечтают», — поделилась своим успехом МакКензи.

Она верит, что даже оставшись в гордом одиночестве, нельзя опускать руки и пытаться найти себе вторую половину — все люди изначально целые и могут всего добиться, если поймут, что они становятся только сильнее после каждой пережитой неудачи.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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