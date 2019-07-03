Назло бывшему: девушка добилась небывалых карьерных высот, чтобы отомстить мужу-изменщику

Американка Кристал МакКензи самая обычная девушка: она, как и многие, мечтала о счастливой жизни, в которой будет большой дом с мужем, детьми и двумя собаками. Но ее судьба сложилась иначе.

У нее действительно был любимый муж, который, как казалось сначала, отвечал ей взаимностью. Однако в один прекрасный момент в голове женщины зародилось сомнение, уж не обманывает ли ее благоверный, который, как истинный джентльмен, ни в какую не хотел признаваться в своих изменах. Устав от выяснения отношений, он просто предложил своей даме разъехаться и пожить какое-то время отдельно.

Кристал решила идти до конца и провела свое небольшое расследование – как оказалось, не зря. Найденный номер телефона в записной книжке мужа оказался той вещью, которые обычно и разрушают семейные отношения. Она даже нашла его любовницу в Facebook, где на аватаре красовалось общее милое фото с мужем Кристал.

«Вы можете себе это представить? Это был мой муж. Человек, который зачитывал мне клятву верности. Это была ложь. Наконец-то я поняла правду», — вспоминает об ужасах того времени МакКензи.

Как передает британское издание The Sun, обманутая супругуа дозвонилась до любовницы, но поссориться с ней не получилось: оказалось, что предприимчивый мужчина свою официальную жену представил любовнице как «одну из сумасшедших бывших». МакКензи решила разорвать все связи с любимым, но в процессе узнала, что он также изменял ей с их соседкой — это помогло окончательно поставить точку в некогда счастливых отношениях.