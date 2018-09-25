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«Навизуализировались»: Тодоренко рассказала о знакомстве с Топаловым и об отложенной свадьбе

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Влад Топалов и Регина Тодоренко

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28-летняя Регина Тодоренко пришла в студию шоу «Вечерний Ургант» и откровенно рассказала об отношениях с 32-летним Владом Топаловым.

Регина Тодоренко обычно довольно неохотно делится подробностями своей личной жизни — даже беременность она долго скрывала. Лишь в начале сентября в одном из интервью она объяснила, что «это положение такое нежное, личное», поэтому первое время ей не хотелось рассказывать о нем поклонникам.

Телеведущая призналась своему коллеге Ивану Урганту в его вечернем шоу, что с детства знала о том, что выйдет замуж за Влада Топалова. «Я медитировала. У меня был постер с группой Smash!!. Визуализация. Я знала, что выйду замуж за беленького. И, собственно говоря, так и случилось». Регина также поведала, как познакомилась и закрутила роман с Владом: «У нас все началось со спектакля. Мы играли невесту и жениха. Такая же картинка, которая произошла в жизни. Навизуализировались, роковой спектакль».

Однако Тодоренко добавила, что пока даже не начала готовиться к свадьбе: «Сейчас у нас другие хлопоты приятные, поэтому мы оттягиваем этот момент, хотим его разграничить». Напомним, Влад Топалов уже был женат, в отличие от своей новой избранницы, но старших детей у него нет.

Фото и видео: Instagram

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