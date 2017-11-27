«Наташа гуляла, вот правда»: экс-свекровь раскрыла темное прошлое Натальи Краско

Для Натальи Шевель свадьба с Иваном Ивановичем Краско была второй. Первый раз она вышла замуж в 19 лет за Романа Шевеля. Но через три года пара распалась, несмотря на венчание. Мама бывшего супруга девушки пришла в студию шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать о причинах разрыва отношений ее сына и невестки.

«Измена Натальи. Наташа стала гулять, это правда», — заявила женщина, гости в студии ахнули. Экс-свекровь добавила, что девушка всего лишь воспользовалась возможностью Романа перевезти ее из Севастополя в Санкт-Петербург.